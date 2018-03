Schouten: Geen compensatie voor niet-frauderende boer

Minister Schouten (Landbouw) is niet van plan melkveehouders financieel te compenseren voor kosten die ze hebben gemaakt om aan te tonen dat hun meerlingkalveren op een juiste wijze waren geregistreerd.

De bewindsvrouw ontraadde donderdag tijdens het Kamerdebat over de fraude bij registratie van rundvee een verzoek daartoe van SGP en PVV. Dat sommige boeren kosten moesten maken voor dna-onderzoek „is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf”, zei ze.

Schouten liet recent ongeveer 2100 bedrijven blokkeren toen bleek dat de registratie van runderen bij hen niet klopte. Bij verreweg de meeste bedrijven is die blokkade inmiddels weer opgeheven. Vanuit de Kamer kwam kritiek op Schoutens handelwijze, onder meer van de SGP. Ze zou te grof geschut hebben ingezet.

SGP: Betaal kosten boer die niet fraudeerde

De minister ontkende dat. „Juridisch gezien had ik geen mogelijkheden om het anders te doen dan ik heb gedaan.” Sterker nog, ze zou meteen weer zo handelen als opnieuw blijkt dat de registratie niet klopt. „Het is namelijk van het grootste belang dat die klopt.”

Ze riep alle melkveehouders op om na te gaan of de gegevens die over hun veestapel zijn vastgelegd, juist zijn. Wel gaf Schouten toe dat het beeld alsof boeren massaal frauderen onterecht en onjuist is.