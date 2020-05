Schouten eist snel maatregelen tegen corona van slachterijen

Slachterijen moeten hun werknemers beter beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Uiterlijk dinsdagavond moeten zij plannen overleggen, anders dreigt landbouwminister Carola Schouten de inspecteurs van de NVWA terug te trekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen dicht moeten.

Slachthuizen zijn vorige week al in een brief gewezen op de regels waaraan zij moeten voldoen. „Ik heb gezegd dat zij uiterlijk morgenavond moeten doorgeven hoe zij dat allemaal denken te organiseren”, zei Schouten maandag. „En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen.”

Vorige week werd een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo gesloten, toen een groot deel van het personeel besmet bleek met het coronavirus. Schouten wil weten of andere slachterijen net zo hard zijn getroffen. „Wij hebben de GGD gevraagd om op alle slachthuizen te gaan testen wat de situatie is”, aldus de minister.

In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. „Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus Schouten. Dat geeft werkgevers volgens haar „een extra verantwoordelijkheid” om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen.

De minister zegt geen zorgen te hebben over de beschikbaarheid van vlees in de winkels als er slachthuizen dicht moeten. „Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen.”