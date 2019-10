Schouten: boeren moeten zich aan wet houden

Boeren hebben het recht om te demonstreren maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten naar aanleiding van de bestorming van het Groningse provinciehuis door boze boeren. Zij reden met een tractor de deur eruit.

Schouten laat wel weten dat zij „alle begrip” heeft voor de zorgen van boeren. De Raad van State dwong de overheid eerder dit jaar tot een veel strenger beleid om de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Met name veehouders vrezen dat daardoor het ondernemen hen straks onmogelijk wordt gemaakt.

De provincies kwamen vorige week met nieuwe stikstofregels voor onder meer de landbouw, gebaseerd op beleid dat het kabinet heeft uitgestippeld. Verscheidene provinciebesturen zijn gezwicht voor de druk van protesterende boeren en hebben die maatregelen alweer ingeslikt. In Groningen vingen de betogers evenwel tot hun frustratie bot bij het provinciehuis.

De provincies die de maatregelen weer van tafel hebben gehaald staan in hun recht, zegt Schouten. Maar dat neemt volgens haar niet weg dat veranderingen nodig zijn. „Er ligt een grote opgave, de stikstofdepositie móet naar beneden. Daarvoor zijn maatregelen nodig, ook op landbouwgebied.” De Raad van State heeft volgens de minister een duidelijke uitspraak gedaan. „Dat weten de provincies ook.”

Schouten benadrukt wel dat de stikstofkwestie verder reikt dan alleen de landbouw. Ook op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, industrie en natuurherstel zijn maatregelen noodzakelijk. De minister is in gesprek met de provincies over de precieze uitwerking, maar de uitgangspunten zoals zij die eerder deze maand uiteenzette, blijven hetzelfde.