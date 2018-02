Schouten: Blokkade boer kan er begin maart af

Boeren die de fouten in hun administratie hebben rechtgezet mogen erop rekenen dat ze begin maart weer koeien mogen aan- en afvoeren. De NVWA kan binnen tien dagen alle aanpassingen controleren, denkt minister Carola Schouten van Landbouw. Als de administratie van een boer daardoor weer klopt, wordt de blokkade op zijn boerderij opgeheven.

Schouten liet vorige maand 2100 boerenbedrijven blokkeren omdat ze leken te hebben gesjoemeld met hun administratie. Boeren gaven melkkoeien op als koeien die nog geen melk gaven, omdat die bij de mestregels minder zwaar meetellen. Van de 2100 bedrijven waarvan de administratie niet in de haak was, zijn er volgens Schouten inmiddels 750 weer vrijgegeven.

In totaal zijn ruim 5000 koeien verkeerd geregistreerd, schat de minister. Het is nog moeilijk te zeggen welke boer moedwillig fraudeerde en welke gewoon slordig was. Wel wijst Schouten erop dat boeren afgelopen jaar juist nog wat beter dan anders in beeld hadden hoeveel van hun koeien al melk gaven.