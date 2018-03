Schouten bindt strijd aan met verspilling eten

Minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit wil dat Nederland in 2030 de helft minder voedsel verspilt. Ze trekt de komende jaren 7 miljoen euro uit om dat waar te maken.

Ieder jaar verspillen Nederlandse huishoudens, bedrijven en horeca naar schatting 2 miljoen ton voedsel. Die verkwisting begint al op het boerenerf, maar ook onderweg, op de veiling, in de supermarkt en in de keuken belandt veel voedsel bij het vuil. Een doorsnee consument gooit jaarlijks zo’n 41 kilo voedsel weg. Dat is Schouten een doorn in het oog, omdat minder verspilling veel geld en CO2-uitstoot scheelt. En de verkwisting is „des te erger als je bedenkt dat er wereldwijd, maar ook in Nederland, mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan”.

Schouten komt met een voorlichtingscampagne. Verder wil ze op minder producten een houdbaarheidsdatum laten vermelden. Zo’n datum is, zeker op rijst en bronwater en andere etenswaren die jarenlang houdbaar zijn, volgens haar vaak niet nodig. Bovendien moet het makkelijker worden voor supermarkten en restaurants om wat ze overhouden aan voedselbanken te schenken.

De minister steekt ook geld in innovatie en het bedenken van nieuwe oplossingen. Ze wil daarbij samen optrekken met bedrijven en maatschappelijke organisaties.