Schouten: 37.000 hectare bos erbij

Het Rijk en de provincies willen het oppervlakte bos in Nederland met 10 procent uitbreiden, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare.

Dat schreef minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maandag aan de Tweede Kamer. De beoogde uitbreiding moet in 2030 gerealiseerd zijn. Het kabinet werkt op dit moment samen met provincies aan een zogeheten bossenstrategie, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Halverwege dit jaar moeten de plannen klaar zijn.

De vitaliteit en kwaliteit van de bossen in Nederland staat „onder grote druk”, schrijft Schouten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn klimaatverandering, hoge stikstofneerslag en verdroging.

Naast de uitbreiding van het oppervlakte bos zetten de overheden in op meer zaken als houtwallen, struiken en heggen in landelijke gebieden. Verder moet het gebruik van hout voor energie worden afgebouwd. Op korte termijn wil Schouten herstelmaatregelen treffen om stikstofgevoelige natuur te versterken. Zo moet (naald)bos worden omgevormd naar bijvoorbeeld heide.

In het hoofdlijnendocument van de bossenstrategie, dat Schouten ook naar de Kamer heeft gestuurd, wordt Maarten Luther geciteerd: „Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten.” Het kan soms voelen alsof de wereld in brand staat, en er zijn grote wereldwijde opgaven, zo valt te lezen in het stuk. „Het aanplanten van bomen is een concreet handelingsperspectief. Het levert een bijdrage om het tij te keren.”

