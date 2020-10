Schot benoemd als eerste vrouwelijke wethouder van de SGP

Paula Schot is donderdag in Schouwen-Duiveland (Zeeland) benoemd tot wethouder, de eerste vrouwelijke gemeentebestuurder namens de SGP. De 27-jarige onderwijskundige volgt Cees van den Bos op, die burgemeester van Urk is geworden.

Schot was steunfractielid in de gemeenteraad van Gouda. Ze keert terug naar de gemeente waar ze is opgegroeid. "Ik ga met heel veel enthousiasme aan de slag en hoop Schouwen-Duiveland met u nog een beetje mooier te maken", zei ze na haar benoeming.

Sinds 2013 mogen vrouwen binnen de SGP politieke functies bekleden. Dat gebeurde een jaar later voor het eerst, toen Lilian Janse gemeenteraadslid voor de SGP in Vlissingen werd.