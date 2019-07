School kan makkelijker kiezen voor themales seksualiteit

Het wordt voor scholen makkelijker om in 2019/2020 themalespakketten over seksualiteit te bestellen bij programma-organisatie de Gezonde School.

In het nieuwe schooljaar kunnen lessen anders dan nu op elk willekeurig moment worden afgenomen, in plaats van alleen in april/mei. Bovendien stelt staatssecretaris Blokhuis per schoollocatie voortaan maximaal 8000 euro beschikbaar in plaats van 3000 euro; het reguliere bedrag. Dat staat in een brief die de bewindsman vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Scholen die dit voorjaar al voor 3000 euro aanvragen deden, mogen nog 5000 euro uitgeven aan door het RIVM gecertificeerd lesmateriaal. Een voorbeeld is het lespakket van Siriz: ”Wat doe jij?”

Enkele maanden geleden uitte Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk zijn zorg over de verplichte besteltermijn van april/mei. Hij voorzag dat de vraag naar de gastlessen van onder meer Siriz daardoor drastisch zou dalen. Aan die vrees komt Blokhuis nu dus tegemoet.

In de brief staat verder dat de Gezonde School op Blokhuis’ verzoek de beschikbaarheid van de lessen extra onder de aandacht heeft gebracht. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: in 2019 vroegen tot dusver al 103 scholen themalessen aan over seksualiteit, tegenover 35 vorig jaar.

De gezamenlijke aanbieders van themalessen (GGD GHOR Nederland, Rutgers, Siriz, Stichting School en Veiligheid en Gezonde School) inventariseren momenteel of hun aanbod nog aansluit bij de behoefte van scholen. Daarbij wordt volgens Blokhuis ook gekeken of de huidige eisen die gesteld worden door de Gezonde School bij het afnemen van een ondersteuningsaanbod, zoals het verplicht aanstellen van een coördinator seksuele gezondheid op een school, meerwaarde hebben.