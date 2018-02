Scholen moeten miljoenen terugbetalen

Basisscholen hebben de afgelopen jaren ten onrechte 32 miljoen euro ontvangen voor kinderen die risico lopen achterop te raken. Dat geld moeten ze terugbetalen, meldt minister Arie Slob van Basisonderwijs.

Scholen krijgen extra geld als de ouders van hun leerlingen laag zijn opgeleid. Ze moeten dat zelf navragen en doorgeven. Dat gaat geregeld mis. De regeling laat veel ruimte voor interpretatie, misbruik en oneigenlijk gebruik, stelde de Algemene Rekenkamer jaren geleden al vast.

De administratie van de scholen is inmiddels „grotendeels op orde”, schrijft Slob. Hij wil voortaan graag op een andere manier bepalen of een school extra geld moet krijgen en dat niet meer aan de scholen zelf overlaten. Die nieuwe methode is al klaar, maar gemeenten, het onderwijs en de politiek zijn het nog niet eens over de precieze toepassing.