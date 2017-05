Schippers denkt dat formatie in beweging komt

Informateur Edith Schippers is optimistisch na gesprekken met de fractieleiders vrijdag over de impasse in de kabinetsformatie. Op basis van wat ze heeft gehoord, verwacht ze dat „de boel weer in beweging komt”.

Schippers zei dat na afloop tegen de media. Ze gaat in het weekend haar eindverslag schrijven. Dat hoopt ze maandag aan de Kamervoorzitter te kunnen overhandigen zodat er dinsdag over gedebatteerd kan worden,

Het is niet duidelijk waarop Schippers haar optimisme baseert. De meeste fractieleiders bleven vrijdag tegenover media hun eerdere standpunten herhalen. D66 wil niet in zee met de ChristenUnie, de ChristenUnie ziet onderhandelingen met D66 niet zitten en de SP zet in op een centrumlinks kabinet. Voor dat laatste zou het CDA nodig zijn, maar die partij wil de VVD niet loslaten.

De afgelopen maanden werd eerst onderhandeld door het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 met GroenLinks. De gesprekken liepen stuk op het migratiebeleid. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei na zijn onderhoud met Schippers dat hij best opnieuw wil praten met VVD, CDA en D66, maar dan moet er wel een stap in zijn richting worden gemaakt. VVD-leider Mark Rutte verklaarde daarop dat hij alleen zonder voorwaarden vooraf opnieuw met GroenLinks om tafel wil.

D66-leider Alexander Pechtold opperde dat bij de formatieonderhandelingen gekeken moet worden naar de zes grootste partijen minus de PVV. Het gaat dan om VVD, CDA, D66, PvdA, SP en GroenLinks. Pechtold is bereid eventueel het motorblok los te laten.

PvdA-leider Lodewijk Asscher herhaalde zijn eerdere stelling dat het motorblok en GroenLinks weer moeten praten. Beide kampen zouden dan bereid moeten zijn tot concessies.

Een aantal fractieleiders kwam vrijdag met onorthodoxe varianten. Zo wil de SGP dat een VVD-informateur een regeerakkoord schrijft waarbij VVD en CDA dan andere partners kunnen zoeken. De SP wil twee nieuwe informateurs van CDA en D66 om de patstelling te doorbreken.

PVV-leider Geert Wilders wil dat de drie grootste partijen - VVD, PVV en CDA - elk een informateur benoemen om uit de impasse te komen. Zelf zou hij zijn fractiegenote Fleur Agema als informateur willen voordragen. De drie informateurs zouden onderling en in overleg met andere partijen moeten proberen tot een meerderheidskabinet te komen.