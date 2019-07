‘Schiphol mag beperkt gaan groeien’

Schiphol mag vanaf 2021 beperkt gaan groeien. Dat voorstel bespreekt de ministerraad vrijdag. Daarin wordt echter nog geen concreet cijfer genoemd. De luchthaven mag tot 2021 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar uitvoeren.

Bronnen bevestigen berichtgeving van de NOS. Het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is in lijn met het regeerakkoord waarin staat dat Schiphol mag groeien. Daarin staat dat een deel van de behaalde milieuwinst mag worden omgezet in groei.

Het was de bedoeling dat de Omgevingsraad Schiphol - waarin alle belanghebbende partijen zitten - eind vorig jaar met een advies voor de luchthaven na 2021 zou komen, maar de partijen werden het niet eens. Daardoor komt het besluit op het bordje van de minister te liggen.

In februari zei Van Nieuwenhuizen nog in de Volkskrant dat Schiphol zal doorgroeien omdat het anders de concurrentieslag met andere luchthavens verliest. „Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet”, zei ze toen.

Schiphol wil nog niet reageren. Dat wacht het besluit van het kabinet af. Topman Dick Benschop zei eerder dit jaar „gematigde toename” van het aantal vluchten nodig te hebben om de huidige positie van Schiphol te behouden.

Woensdag werd bekend dat de uitbreiding van Lelystad Airport in april 2020 niet doorgaat. Die luchthaven moet vakantievluchten van Schiphol overnemen.