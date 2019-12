Schip ramt kraan in Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen is maandagmiddag een schip tegen een kraan gebotst. De kraan stortte in en kwam deels in het water terecht. Niemand is gewond geraakt. De schade op de kade is groot.

Het schip was losgeslagen bij een terminal van een containerbedrijf en raakte op drift, meldt het Havenbedrijf. Het schip van 328 meter lang, de APL Mexico City, is met behulp van zes sleepboten en een loods onder controle gebracht. Voordat het gevaarte weer kan afvaren moet nog veel schade aan het schip worden hersteld.

Het incident gebeurde in het Deurganckdok in de Waaslandhaven.