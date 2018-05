Schietverbod mortier bij Defensie opgeheven

Militairen mogen weer schieten met 81 mm-mortieren. Defensie had hiervoor in oktober een schietverbod uitgevaardigd nadat problemen met het wapen waren geconstateerd. De mortieren waren toen onder meer in Mali en Litouwen in gebruik.

De gebreken waren vorig jaar bij een reguliere schietoefening naar voren gekomen. In Litouwen hebben woensdag Nederlandse militairen voor het eerst weer met de mortieren geschoten, aldus Defensie. Om de veiligheid bij de oefening te garanderen, waren speciaal twee extra veiligheidsfunctionarissen door Defensie naar Litouwen gevlogen.

Defensie probeert de veiligheidscultuur binnen de organisatie te verbeteren. Dat gebeurt onder meer na een hard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het mortierongeval in Mali in 2016 waarbij twee doden vielen. De commissie-Van der Veer kwam begin dit jaar opnieuw tot de conclusie dat de veiligheid bij Defensie onvoldoende is geborgd.