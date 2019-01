Schiethuis voor commando’s vertraagd

Het nieuwe schiethuis voor het Korps Commandotroepen loopt twee jaar vertraging op en zal niet voor 2022 gereed zijn. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer laten weten.

De vertraging ontstaat doordat er nieuwe eisen aan het schiethuis worden gesteld. Op de kazerne van de commando’s in Roosendaal is een tijdelijke schietbaan neergezet en voor bepaalde oefeningen wordt naar het buitenland uitgeweken.

Een eigen en veilig schiethuis voor de elitetroepen was een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die kwam ermee na een onderzoek van het ongeluk op de schietbaan in Ossendrecht. Daarbij kwam een instructeur van de commando’s in 2016 om het leven.