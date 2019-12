Scherper toezicht op import occasions

Verkeersdienst RDW gaat strenger toezien op de import van gebruikte auto’s met een krasje of deukje. Schadevoertuigen worden voortaan altijd gecontroleerd om te zien of de importeur de gemelde schade niet overdrijft of zelfs verzint om minder belasting te hoeven betalen. Dat meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

De bewindsman liet eerder al weten dat hij de regels wil aanscherpen, omdat hij signalen had ontvangen van gesjoemel met de zogenoemde parallelimport van gebruikte auto’s. Nu worden voertuigen alleen gecontroleerd als op papier sprake is van een verhoogd frauderisico. In het nieuwe toezichtmodel worden alle auto’s fysiek nagekeken, tenzij bij de waardebepaling gebruik is gemaakt van de wettelijke afschrijvingstabel op basis van leeftijd.

Snel gaat ervan uit dat de nieuwe aanpak ervoor zorgt dat importeurs de regels beter naleven. Het invoerproces verloopt dan immers sneller en zonder mogelijke extra controles en bijbehorende kosten.