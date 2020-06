Scherm tussen bestuurder en bijrijder in auto mag niet

Personenauto’s en bedrijfswagens mogen niet ‘coronaproof’ worden gemaakt door ze te voorzien van doorzichtige schermen tussen bestuurder en bijrijder. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat afgaat op advies van de wegverkeersdienst RDW.

Het aanbrengen van een afscherming in bijvoorbeeld taxi’s of lesauto’s kan volgens de RDW nadelige gevolgen effecten hebben voor de werking van veiligheidsvoorzieningen, zoals gordels en airbags. Ook kunnen ze het zicht en de bewegingsvrijheid van de bestuurder belemmeren.

Schermen in de breedterichting, tussen de voorstoelen en de achterbank, worden onder strikte voorwaarden wel toegestaan. Ze moeten wel van stevig materiaal zijn gemaakt, goed bevestigd zijn, de bestuurder mag er geen last van hebben tijdens het rijden en iedereen moet de auto in geval van nood ongehinderd kunnen verlaten.

De nieuwe regels worden nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting over twee maanden in. Maar ook voor die tijd kan de politie al ingrijpen en boetes uitdelen als mensen rondrijden met afschermingen die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.