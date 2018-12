Scheidend PVV-Kamerlid hard over fractie

PVV’er Karen Gerbrands verlaat de Tweede Kamer uit teleurstelling over het gebrek aan medeleven van haar fractie na het overlijden van partijgenoot en vriendin Willie Dille. Gerbrands heeft zich „nog nooit zo alleen gevoeld” als de afgelopen maanden in de Kamerfractie. Dat schrijft zij in haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer.

De zelfmoord van Dille, met wie Gerbrands in de Haagse gemeenteraad zat, greep Gerbrands afgelopen zomer erg aan. Ze rekende in dat „verschrikkelijke jaar” op een „warme deken van steun en medeleven van iedereen”. Maar dat viel tegen. „De kille waarheid is dat ik die steun en dat medeleven maar van een enkeling heb ervaren.” Ze voelt zich niet meer thuis in de fractie en kon niet anders dan vertrekken, laat ze weten.

Omdat ze de opvattingen van de PVV nog altijd deelt, gaat ze wel door in de Haagse gemeenteraad. Verder gaat Gerbrands, die verpleegkundige was en zich namens de PVV jarenlang over de gezondheidszorg ontfermde, weer werken in de zorg. Daar ligt „nog altijd mijn passie”.