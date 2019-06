Scheefgroei tussen werkenden aanpakken

De scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en andere werkenden, zoals zelfstandigen (zzp’ers) en flexwerkers, is inmiddels zo groot dat maatregelen nodig zijn. Het is een sociale en economische kwestie geworden, vindt een commissie die zich over de arbeidsmarkt buigt.

De commissie wijst op bijvoorbeeld enorme verschillen als je ziek wordt of arbeidsongeschikt. De tweedeling maakt het noodzakelijk op korte termijn met nieuwe regels te komen, aldus de commissie die in opdracht van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekijkt wat beter kan. De groep onder leiding van Hans Borstlap kwam donderdag met haar eerste indrukken, eind dit jaar volgen de voorstellen.

De laatste twintig jaar is het aantal flexwerkers en zzp’ers in Nederland beduidend meer gestegen dan in vergelijkbare landen in de buurt, stelt de commissie op basis van onderzoek van de internationale organisatie OESO. Ook zouden werkenden met een flexibel contract en zzp’ers gemiddeld minder investeren in het onderhouden van noodzakelijke kennis en vaardigheden om ook in de toekomst aan het werk te kunnen blijven. ,,Ons verdienmodel komt daardoor in het geding”, aldus de commissie-Borstlap.