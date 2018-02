Schalk (SGP) opnieuw lijsttrekker voor Senaat

Het partijbestuur van de SGP draagt Peter Schalk (56) opnieuw voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen, die in 2019 zullen plaatsvinden.

Dat maakte de SGP donderdag bekend. Op 21 april mag de algemene vergadering van de partij over de voordracht stemmen.

Schalk, fractievoorzitter van de Senaatsfractie van de SGP, was ook bij de verkiezingen van 2015 al lijsttrekker.

Partijvoorzitter Van Leeuwen is blij dat de senator opnieuw bereid is de lijst aan te voeren: „Schalk heeft een brede maatschappelijke kennis en ervaring. Met hem heeft de SGP een echte verbinder in de Eerste Kamer gekregen die ook het werk van de Senaat meer voor het voetlicht weet te brengen.”