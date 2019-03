Schalk (SGP): In kerk wél ruimte voor lhbti’ers

Ook in orthodoxe kerken is wel degelijk ruimte voor lhbti’ers, betoogde SGP-senator Schalk dinsdag in de Eerste Kamer.

De Senaat debatteerde over een initiatiefwet van de Kamerleden Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks). Zij stellen voor in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) op te nemen dat het verbod om mensen te discrimineren op grond van hun geslacht ook betekent dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden omdat ze transgender zijn of een zogeheten intersekse persoon.

In dat kader refereerde één van de indieners, het GL-Kamerlid Özütok, aan de Nashvilleverklaring. Volgens haar is de achterliggende tijd duidelijk gebleken dat „het overgrote deel van de kerken zich niet aangesproken voelde door de boodschap in die verklaring.” Ook verwees zij naar „de dialoog die binnen veel kerken gaande is om lhbti-personen ook een plek te geven binnen de kerk.”

Die opmerkingen daagden SGP-senator Schalk uit het voor de kerken op te nemen. „Dit suggereert alsof kerken die aan de klassieke christelijk noties over seksualiteit en huwelijk vasthouden geen ruimte zouden bieden. Dat wil ik met kracht weerspreken”, aldus Schalk. „In de kerk wordt niemand afgewezen, maar gemeenteleden worden pastoraal en herderlijk begeleid, maar wel op basis van wat God in Zijn goede schepping heeft gelegd. Dat geldt voor alle gemeenteleden. En als je dan worstelt met je identiteit, dan staat de kerk daar omheen.”

De SGP’er citeerde ook uit het nawoord op de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring, waarin de vertalers schrijven „dat zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben” en waarin de Nashvillewerkgroep schuld belijdt voor het feit „dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat is geweest.”