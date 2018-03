Schalk (SGP) beoogd informateur coalitie Ede

De SGP in Ede stelt partijgenoot Peter Schalk, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, voor als informateur voor de vorming van de nieuwe coalitie.

In gesprekken met alle raadsfracties zou hij de mogelijkheden moeten verkennen voor “een breed samengesteld college dat op basis van een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad kan besturen”.

Vrijdagmiddag bespreken de verkozen lijsttrekkers het proces van coalitievorming. Gebruikelijk is dat de grootste fractie hierin het voortouw neemt. Dat is in Ede de SGP. Het is de bedoeling dat de informateur het verslag van zijn bevindingen in het openbaar presenteert, met een advies welke partijen het beste kunnen gaan samenwerken. Die werken vervolgens aan een collegeakkoord onder leiding van een formateur.