Schalk: Na communiqué zijn kerken aan zet

Kerkgenootschappen en religieuze organisaties moeten nu zelf beslissen wat ze met het maandag verzonden communiqué over het afschalen van kerkdiensten gaan doen, zegt Peter Schalk, deelnemer aan het overleg tussen minister Grapperhaus en de kerken.

„Iedereen snapt dat de uitkomst van het overleg van vandaag niet is wat ík bedacht zou hebben”, reageert Schalk op de vraag of het in het communiqué vervatte dringende advies –namelijk dat kerken hun diensten weer gaan afschalen tot maximaal dertig personen en zingen geheel achterwege laten– ook namens hem en zijn achterban naar buiten gebracht is. „Ik heb in het overleg van vandaag sterk benadrukt dat kerken zich goed aan de regels en voorschriften van onder meer het RIVM hebben gehouden en dat ook de HHK van Staphorst zich, voor zover ik dat kan bezien, geen enkele regel heeft geschonden. Maar er is, door publieke ophef, een situatie ontstaan die tot dit overleg leidde en waarin de aanwezige koepels tot dit advies kwamen.”

De publieke opinie is leidend geworden voor dit communiqué, stelt Schalk, die voor de SGP in de Senaat zit. „En hoewel alle aanwezigen op het overleg van maandagmorgen erkenden dat kerken grondwettelijk een andere positie hebben dan voetbalclubs of theaters, is dit toch een uitkomst geworden. Het is nu aan de kerken en andere religieuze organisaties om aan te geven hoe ze zich gaan verhouden tot dit communiqué.”

Premier Rutte zei maandag tegen de NOS: „Ik ben heel blij dat alle kerkgenootschappen, dus ook de koepel waar de Staphorster kerk onder valt, gezegd hebben: slechts dertig kerkgangers, niet zingen en bij voorkeur kerkdiensten per video.” Dat suggereert dat alle geloofsgemeenschappen het hiermee eens zijn...

„Deze rigide samenvatting laat ik geheel voor rekening van de minister-president. De kerken zijn nu aan zet. Zij moeten zich beraden op wat in het communiqué van de koepels is opgeschreven. Dat is nu de stand van zaken.”