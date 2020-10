Schalk: Laat kerken volgende stap zetten

Kerken hebben het deze weekwisseling goed gedaan door hun diensten substantieel af te schalen, zegt Peter Schalk, maar zij zouden er wel zéér verstandig aan doen „opnieuw stappen te zetten, waarbij zelfs het door de minister en door het CIO genoemde aantal van dertig in beeld zou kunnen komen.”

Schalk nam als vertegenwoordiger van reformatorische kerken dinsdag weer deel aan een overleg met minister Grapperhaus van Eredienst. „De minister deed in die bijeenkomst een dringend appel op de kerken om komend weekend nog verder af te schalen. En ik begrijp dat ook heel goed”, aldus de SGP-senator. „Als we om ons heen kijken, is de situatie rond corona in het hele land ernstig tot zeer ernstig. Dat vraagt van iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, offers.”

„Ik stel vast”, zegt Schalk, „dat aan de grondwettelijke bescherming van kerkdiensten in de nieuwe coronawet geen afbreuk is gedaan, nu het amendement van Van Kooten-Arissen door de Tweede Kamer is verworpen. Blijkbaar heeft de Kamer er vertrouwen in dát kerken hun verantwoordelijkheid echt nemen. Laten we dat dan ook daadwerkelijk doen en ons op een juiste manier verhouden tot wat in de samenleving om ons heen gebeurt. Het gaat nu dus niet meer om de publieke opinie, maar om de eigen verantwoordelijkheid van de kerken.”

rd.nl/coronavirus