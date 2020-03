Schalk gaat de SGP smeren

De verhoudingen in de SGP zijn nog niet goed. Anders zou senator Schalk niet zijn gevraagd om de onderlinge verhoudingen te verbeteren.

De SGP heeft een lastige periode achter de rug. Partijvoorzitter Zevenbergen stapte op vanwege aanhoudend gedoe over zijn wachtgeld. En de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) kwam in opspraak door een werknemer die niet door één deur kon met de leiding van de stichting. Ook de SGP-jongeren roerden zich in dit conflict.

Nadat de juristen Van Wijk en De Hek onderzoek deden naar de perikelen, leek het erop dat alle SGP-neuzen weer dezelfde kant op stonden. Toch moet er kennelijk nog geschaafd worden aan de onderlinge verhoudingen. Het lekken gaat namelijk nog steeds door. De NRC bleek vorige week opeens te beschikken over het geheime rapport van Van Wijk en De Hek.

SGP-senator Schalk is gevraagd met alle betrokkenen gesprekken aan te gaan om de verhoudingen weer te normaliseren. Populair gezegd: Schalk als oliemannetje om de SGP-radertjes te smeren.

De bemiddelingsklus lijkt Schalk op het lijf geschreven. Na zijn vertrek als bestuurder van de RMU begin dit jaar ging hij aan de slag als zzp’er. Op zijn website metTact staat dat het zijn doel is „om te verbinden, zowel op het persoonlijk vlak, als zakelijk of tussen organisaties.”