Scenario stikstofuitspraak al in 2018 gemaakt

Het ministerie van Landbouw heeft in april 2018 al geschreven over een mogelijk scenario waarin de Raad van State een streep zou zetten door het stikstofbeleid van de regering. Het specifieke rapport is niet met minister Carola Schouten zelf gedeeld.

Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer, in reactie op berichtgeving door de de Volkskrant. De krant meldt dat haar ministerie diverse waarschuwingen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gekregen en genegeerd. In mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat de regering met het PAS niet genoeg bescherming bood aan bepaalde natuurgebieden.

Het rapport „is onderdeel van de brede gedachtevorming” geweest, schrijft Schouten. Hoewel het stuk zelf niet is gedeeld met Schouten, heeft zij wel scenario’s besproken waarvoor het rapport de basis vormde. De bewindsvrouw heeft het document na het Volkskrant-bericht naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de minister is het dossier niet onderschat. „Wij hebben gewoon alles besproken en daarop doorgewerkt.” Ook het zwartste scenario is besproken op het ministerie. „Het is niet zo dat we daar geen rekening mee hebben gehouden”, zei ze maandag voorafgaand aan het coalitieoverleg.

De commissie die het kabinet adviseert over de stikstofproblematiek, gaat ook reconstrueren hoe het stikstofbeleid tot stand is gekomen. Daarnaast heeft Schouten toegezegd dat er in de zomer een „onafhankelijke evaluatie van het wetstraject om te komen tot het PAS” naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt gestuurd.