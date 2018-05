Saudi-Arabië belooft Kamerleden beterschap

Saudi-Arabië heeft Nederland alle medewerking beloofd om te voorkomen dat Saudisch geld ten goede komt aan extremistische moslims in Nederland. Dat is in het verleden niet goed gegaan, gaven de Saudische autoriteiten tegenover een delegatie van Nederlandse Tweede Kamerleden toe.

De Kamerleden brachten een bezoek aan het Arabische koninkrijk en spraken onder meer minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir. Die stelde dat Saudi-Arabië zelf ook agressief jihadisme en imams en moskeeën die zulke ideeën in het Westen verspreiden een halt toe wil roepen, vertelt delegatieleider Joël Voordewind (ChristenUnie).

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil de Saudische autoriteiten „niet meteen op hun bruine ogen geloven”. Maar dat Saudi-Arabië erkent in het verleden de verspreiding van kwalijke ideeën weinig in de weg te hebben gelegd, belooft volgens hem wel wat. „Dat zie je niet zo vaak in de Arabische wereld. Dat maakt de toezegging om hiertegen nu samen op te trekken wel geloofwaardiger.”