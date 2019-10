Sacharovprijs voor Oeigoerse activist Tohti

De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken gaat dit jaar naar de Oeigoerse econoom en mensenrechtenactivist Ilham Tohti. Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli in Straatsburg bekendgemaakt. De econoom, die vrijdag vijftig jaar wordt, zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het aanzetten tot separatisme.

„Tohti heeft zijn leven gewijd aan de rechten van de Oeigoerse minderheid in China”, aldus Sassoli. „Ondanks zijn stem van ingetogenheid en verzoening werd hij in 2014 tijdens een showproces tot levenslang veroordeeld. Met het toekennen van deze prijs roepen we de Chinese regering met klem op Tohti vrij te laten en de rechten van minderheden in China te respecteren.”

Het EU-parlement stelde de mensenrechtenprijs, waaraan 50.000 euro is verbonden, dertig jaar geleden in. De onderscheiding wordt in december uitgereikt in Straatsburg. De Sacharovprijs is vernoemd naar de Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Vorig jaar ging de prijs naar de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars.