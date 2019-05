RvS adviseert tegen verbod ritueel slachten

Volgens de Raad van State is een verbod op ritueel slachten een ,,ingrijpende beperking” van de vrijheid van godsdienst. Dat staat in een advies over een nieuw wetsvoordeel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden.

Ondanks dit advies gaat de Partij voor de Dieren het wetsvoorstel donderdag indienen bij de Tweede Kamer. „De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen - mens en dier - begint.”, aldus fractievoorzitter Marianne Thieme.

Het is niet de eerste keer dat de partij een poging doet om ritueel slachten te verbieden. In 2012 liep een poging om ritueel slachten te verbieden spaak in de Eerste Kamer omdat het voorstel de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken.

Het nieuwe wetsvoorstel kent een overgangstermijn van vijf jaar. In die periode kunnen slachterijen zich aanpassen aan de nieuwe situatie, aldus de Partij voor de Dieren. Vooral in de joodse en moslimgemeenschap bestaat bezwaar tegen een mogelijk verbod.

