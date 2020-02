Rutte: zij aan zij met Duitsers na aanslag uit pure haat

Nederland staat „zij aan zij” met Duitsland, nu dat is getroffen door de „gruwelijke aanslag” van een rechtsextremist, zegt premier Mark Rutte. Hij spreekt van een daad „uit pure haat” en waarschuwt dat „voor extremisme geen plaats” is in Europa.

Rutte heeft collega-regeringsleider Angela Merkel, met wie hij op een EU-top in Brussel is, zijn condoleances overgebracht. „Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden” van de negen slachtoffers in Hanau.

Een man met extreemrechtse sympathieën schoot woensdagavond in twee shishabars in totaal negen mensen met een migratieachtergrond dood en doodde daarna zijn moeder en zichzelf.