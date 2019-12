Rutte ziet Dijkhoff niet per se als opvolger

Premier Mark Rutte ziet Klaas Dijkhoff niet per se als zijn opvolger als VVD-lijsttrekker. Dijkhoff wordt vaak genoemd als kroonprins, maar zijn imago liep een deuk op door onder meer verkeerde declaraties en ophef over zijn wachtgeld.

Dijkhoff is nu voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In Elsevier Weekblad zegt Rutte dat hij in Dijkhoff niet per se een toekomstige lijsttrekker ziet. Volgens het tijdschrift laat Rutte daarmee feitelijk de VVD-kroonprins vallen. „Klaas is prima. Maar ’t is niet per se hij. Dat is niet zo.” Rutte noemt minister Cora van Nieuwenhuizen ook prima.

Rutte bekijkt nog of hij zelf nog wil doorgaan als VVD-leider. Hij wil zichzelf geen limiet opleggen.

