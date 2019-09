Rutte zelf ook naar Kamer over zaak-Wilders

Premier Mark Rutte komt ook zelf naar de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de rechtszaak tegen Geert Wilders. Maar dat doet Rutte pas nadat de rechter een oordeel heeft geveld, zegt hij, tot woede van de PVV-leider.

Wilders denkt dat het ministerie van Justitie zich met de zaak heeft bemoeid en erop heeft aangedrongen dat het Openbaar Ministerie hem zou vervolgen. Hij wil Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus daarover in de Kamer aan de tand voelen, en wel voor de rechter over twee maanden uitspraak doet. Anders is het te laat, stelt hij, want dan „praten we over een executie die al heeft plaatsgevonden”. Op DENK na is de voltallige oppositie dat met hem eens, maar de regeringspartijen denken er anders over.

Ook Rutte houdt vol dat hij het vonnis wil afwachten. Hij wil „uiterst terughoudend” blijven zolang de zaak onder de rechter is, om de zaak niet te beïnvloeden.