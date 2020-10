Rutte wist van vakantieplannen koning Willem-Alexander

Minister-president Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander, voordat die vrijdag met het regeringsvliegtuig naar Griekenland vertrok. Dat meldt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Veel Kamerleden willen van Rutte weten of hij wist dat de koning de herfstvakantie in het buitenland wilde doorbrengen, terwijl het kabinet mensen juist vraagt daar terughoudend mee te zijn. „Hij is te allen tijde ministerieel verantwoordelijk, en wist ook in dit geval van deze reis”, aldus de zegsman.