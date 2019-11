Rutte wil uitleg Turkije over uitzetten IS’ers

Nederland wil dat Turkije opheldering verschaft over de aankondiging dat het land IS-strijders maandag gaat terugsturen naar hun land van herkomst. „We zijn bezig om precies te achterhalen, ook in contact met de Turken, hoe dat zit”, zegt premier Mark Rutte. Hij kan nog niet zeggen hoeveel Nederlandse zogenoemde uitreizigers Turkije dreigt uit te zetten.

Nederlanders hoeven niet bang te zijn dat mensen die naar Syrië of Irak zijn gereisd om zich bij een terreurgroep als IS aan te sluiten plotseling „op de Dam staan”, zegt de premier. „Die loopt op Schiphol tegen de marechaussee op.” Hij gelooft ook niet dat Turkije „iemand zou terugsturen naar Nederland zonder enige aankondiging en zonder enig papier”. Dat zou „wel heel extreem” zijn.

Het was steeds al zo dat uitreizigers die zich bij bijvoorbeeld de ambassade in Ankara melden, aanspraak kunnen maken op een terugkeer naar Nederland, benadrukt Rutte. Dat kan gebeuren als Turkije zelf inderdaad van vervolging afziet. „Het is al eerder voorgekomen dat mensen via Turkije zijn teruggereisd. Daar zijn gewoon protocollen voor.”