Rutte wil niet inzetten op strenger handhaven op coronaregels

Het kabinet voelt er niets voor om strenger te gaan handhaven op de coronaregels. „Dat is niet de hoofdboodschap van vanavond”, zei premier Mark Rutte op een persconferentie waar nieuwe maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De besmettingen lopen op, vooral in de Randstad. In deze steden wonen veel studenten en de besmettingen in deze leeftijdscategorie loopt op. Daarom is besloten dat horecagelegenheden in de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht vanaf zondag om middernacht de deuren dicht moeten doen, om een uur later helemaal te sluiten.

Als het evident misgaat zal er worden in gegrepen maar dat is aan de burgemeesters, verklaarde Rutte. „Maar wat wij willen bereiken is dat we als volwassenen met elkaar in gesprek zijn in Nederland, ook zeggen ‘joh laat het zover nou niet komen’.”

We kunnen volgens Rutte alleen met goed gedrag het virus verslaan. Mensen moeten zich weer aan de basisregels gaan houden, benadrukte hij.

Dat het virus dit voorjaar onder controle is gebracht was ook niet het gevolg van streng handhaven, denkt Rutte. „Maar omdat we ons toen realiseerden hoe belangrijk het is om ons aan de regels te houden.”