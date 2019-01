Rutte wil meer handel met Curaçao en Aruba

Om de handelsrelaties te verbeteren gaat premier Mark Rutte naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Het bezoek, van zondag 20 tot en met dinsdag 22 januari, moet de economische samenwerking versterken.

Samen met bedrijven uit alle delen van het koninkrijk doet Rutte op 21 januari mee aan de conferentie Bon Bini for Business op Curaçao. Ook staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is er bij. De eerste Bon Bini voor zaken was in juni in Den Haag. Op Bonaire opent Rutte het kantoor van Qredits, een Nederlandse microfinancieringsinstelling. Op Aruba wordt onder meer gesproken over uitbreiding van het vliegveld.

Knops blijft enkele dagen langer op Aruba. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt er dan bij voor overleg met zijn collega’s van Sint Maarten, Curaçao en Aruba (het zogeheten Justitieel Vierpartijen Overleg).