Rutte wil grondig onderzoek naar oorzaak ziekte Navalni

Minister-president Mark Rutte is „zeer bezorgd” over de toestand van de Russische politicus Aleksej Navalni en wil „een grondig onderzoek” naar wat hem is overkomen. Dat heeft de premier gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Navalni, een uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin, ligt in coma in een ziekenhuis. Volgens zijn medestanders is hij vergiftigd, maar Russische artsen spreken dat tegen. „Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht”, vindt Rutte. Hij prijst Navalni als „een zeer moedig man die al meer dan tien jaar het lef heeft zich in het Russische systeem tegen Poetin te keren”.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) sprak eerder al zijn grote zorg uit over de toestand van Navalni, die van zijn artsen niet naar het buitenland mag worden gebracht voor verdere behandeling. „Het is natuurlijk heel erg gewenst dat hij veilige en goede zorg krijgt”, aldus de bewindsman.