Rutte wil duidelijkheid voor uitstel brexit

De Britse regering moet volgens premier Mark Rutte eerst duidelijk maken wat ze willen voordat er gepraat kan worden over een uitstel van de brexit. Het Britse parlement stemde donderdag voor een uitstel van de Britse uittreding uit de Europese Unie.

„Wat heeft het voor zin om nog maanden door te blijven jengelen met elkaar terwijl je nu al twee jaar in dit cirkeltje ronddraait”, aldus Rutte. Het besluit van het Lagerhuis om uitstel te vragen, noemde hij een „stapje zoals er zoveel stapjes zijn”. Hij sprak van een „doodvermoeiend proces”.

„Om nog maanden door te tollen in dat gepruts van ‘we willen geen harde grens in Ierse Zee, geen lidmaatschap van een douane-unie maar we willen ook geen backstop’, dat heeft geen zin”, zei Rutte. De backstop is de garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De grens komt in dat geval in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, te liggen.

Het wordt volgens de premier tijd dat Europa weer aan andere zaken dan de brexit kan gaan denken zoals de vervolmaking van de interne markt en de positie van de EU in de wereld. De Britse politiek moet nu duidelijkheid geven, aldus Rutte. „De Britse politiek moet hom of kuit geven.”

De Tweede Kamer wilde Rutte opdragen de Britten alvast uitstel te gunnen, maar kwam daarvan terug na een klemmend beroep van de premier. Als Nederland nu al uitstel toezegt, verdwijnt de druk op de Britten om duidelijke scheidingsafspraken voor te stellen, vreest hij. Bovendien zou Nederland dan de eensgezindheid verbreken die de EU-lidstaten tot dusver jegens Londen aan de dag hebben gelegd.