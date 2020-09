Rutte: wij erkennen Loekasjenko niet als president

Nederland erkent Aleksandr Loekasjenko niet als president van Wit-Rusland. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer. Hiervan zal de ambassadeur van Wit-Rusland in Den Haag op de hoogte worden gesteld, zei de premier.

Loekasjenko is eerder op de dag in het geheim beëdigd voor een zesde termijn als staatshoofd. Nederland erkent de uitslag van de presidentverkiezingen van augustus niet. In het land gaan al weken burgers de straat op om te demonstreren tegen de uitslag.

De Europese Unie bereidt sancties voor tegen het regime van Loekasjenko. Maar Cyprus ligt als enige lidstaat dwars. Dat land wil soortgelijke stappen tegen Turkije. De Tweede Kamer wil desnoods dat de EU-landen zonder Cyprus strafmaatregelen nemen tegen Minsk. Maar dat wordt een probleem, denkt de minister-president.

Nederland kan vanwege eigen wetgeving niet zomaar sancties instellen, zei de premier. Bovendien denkt hij dat niet alle 26 landen zullen meedoen aan sancties als Cyprus blijft volharden in zijn standpunt. Verder zouden de maatregelen volgens hem makkelijk te omzeilen zijn als het geen EU-sancties zijn.

Bram van Ojik (GroenLinks) wilde weten wat de alternatieven zijn als de EU-lidstaten het niet eens worden. „Het alternatief is matig”, erkent Rutte. Het zou volgens hem „zo’n falen zijn, daar wil ik niet over speculeren”. Hij snapt de zorgen van Cyprus, maar het koppelen van beide dossiers „slaat nergens op”.

Volgende week is er een top van de Europese Unie. Daar spreken de staats- en regeringsleiders van de lidstaten over de instelling van de sancties tegen Wit-Russische functionarissen.