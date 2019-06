Rutte welwillend over inspraakwensen jongeren

De wensen van een jongerencollectief voor meer inspraak zijn bij premier Mark Rutte in goede aarde gevallen. Jongeren verdienen bij volgende kabinetsformaties inderdaad een uitnodiging om eens aan te schuiven, vindt de premier - al waarschuwt hij dat hij er niet over gaat. Ook gaat Rutte onderzoeken of bij iedere nieuwe wet de gevolgen voor jongeren beter in kaart moeten worden gebracht.

De jongeren van de zogenoemde Coalitie-Y hadden de premier gevraagd of ze langs mochten komen, omdat het kabinet hun generatie over het hoofd zou zien. Jongeren staan onder steeds grotere druk, zegt het verbond, waarin jongeren-, scholieren- en studentenorganisaties en de ChristenUnie zich hebben verenigd. Van hen wordt meer verwacht dan van de generaties die hen voorgingen, stellen ze. Terwijl studenten en starters op de arbeids- en huizenmarkt daarvoor steeds minder de tijd en mogelijkheden zouden krijgen.

Rutte wijst erop dat het kabinet de gevolgen voor jong én oud bij nieuwe wetten al onderzoekt. Maar hij wil wel nagaan of daarbij voldoende oog is voor jongeren. Een uitnodiging voor jongeren aan de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie lijkt hem een goed idee. Maar dat is uiteindelijk aan de voorzitter van de Tweede Kamer, brengt hij in herinnering.

De jongeren spraken Rutte donderdag in het Catshuis, zijn Haagse ambtswoning. Ze werden aangevoerd door televisiepresentator Tim Hofman en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers.