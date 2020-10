Rutte weerspreekt aantijgingen Wilders over migranten op ic’s

Premier Mark Rutte vindt het „niet fair” om specifiek mensen met een niet-westerse achtergrond te verwijten dat ze vaker dan anderen op de intensive care terechtkomen met een coronabesmetting. Als dat al zo is, dan gaat het er volgens hem eerder om dat mensen in een kwetsbare wijk of situatie, vaak met een laag inkomen, meer kans lopen besmet te raken.

„Ze hebben vaker werk waarbij in groepen wordt gewerkt, in fabrieken of andere plekken waar 1,5 meter afstand moeilijk is. Het is vaak een stapeling van factoren”, zei Rutte in de Tweede Kamer.

Hij reageerde op kritiek van PVV-leider Geert Wilders die afgelopen weekend via een tweet afgaf op niet-westerse migranten met corona. Die zorgen er volgens hem voor dat de ic’s vol liggen ten koste van anderen, die daardoor reguliere zorg moeten missen. Wilders baseerde zich op uitspraken van een ic-arts dat er veel met corona besmette mensen van niet-westerse afkomst op de intensive care liggen.

Bijna de hele Kamer had Wilders eerder in het debat al aangevallen op zijn oordeel, omdat hij voorbarige conclusies trekt en opnieuw mensen over één kam scheert. Ook Rutte vroeg zich af waar de PVV-leider eigenlijk op uit was met die „ongemakkelijke koppeling”. Volgens de premier zijn er genoeg voorbeelden van andere groepen mensen die de afstandsregels niet volgen, zoals studenten en illegale partygangers. Het gaat erom dat iedereen zich aan de regels houdt, ongeacht hun etniciteit of andere redenen, zei hij.

Maar volgens Wilders gaat de premier eraan voorbij dat mensen met een niet-westerse achtergrond de coronaregels aan hun laars lappen. „Ze luisteren eerder naar de Turkse leider Erdogan dan naar Rutte”. Wilders wil dat Rutte deze groepen meer erop aanspreekt om ervoor te zorgen dat ze de regels volgen. De SP betichtte de PVV-leider ervan dat hij specifieke groepen mensen nu de maat neemt terwijl hij zelf die coronaregels niet steunt.

Uit een peiling blijkt dat juist een flink deel van de PVV-stemmers zich niet aan de regels houdt. Toch liet Wilders zich niet verleiden door PvdA-leider Lodewijk Asscher om zijn achterban op te roepen de maatregelen beter op te volgen. „Iedereen moet zich aan de regels houden. We leven in een democratie waarbij er regels zijn die moeten worden gehandhaafd”, zei Wilders. VVD-leider Klaas Dijkhoff sneerde dat het in ieder geval „winst is dat de PVV-leider wil dat mensen nu wél naar Rutte luisteren”.