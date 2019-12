Rutte: we zijn pas halverwege met de brexit

De EU-regeringsleiders willen snel nadat de brexit naar verwachting op 1 februari een feit is aan de slag met de toekomstige (handels-)relatie met het Verenigd Koninkrijk. „De onderhandelingen daarover worden een hele hijs. Ze zullen echt niet gemakkelijker worden dan die over het terugtrekkingsakkoord waren. We zijn met de brexit pas halverwege”, aldus premier Mark Rutte na afloop van de EU-top in Brussel.

Rutte zei dat het Nederlands belang ligt in „een zo breed mogelijk” akkoord met Londen. „Handel, de visserij, veiligheidssamenwerking”, somde hij als voorbeelden op. Hij zei „wel een idee te hebben” wat de Britse premier Boris Johnson zal gaan vragen maar wou daar niet over uitweiden. Een ‘Singapore aan de Thames’ noemde hij „allemaal dromen”. Johnson zou van Londen een ondernemersparadijs willen maken zoals de Aziatische stadstaat, met lage belastingen en minder sociale en milieu-regels om buitenlandse bedrijven te lokken.

De 27 Europese regeringsleiders bespraken in Brussel de volgende stappen voor de afwikkeling van de brexit. De leiders roepen op tot een „tijdige ratificatie en effectieve implementatie” van de brexit-wetgeving. Na de verwachte brexitdag op 1 februari worden de onderhandelingen over een nieuw verdrag gestart tijdens een overgangsperiode tot 31 december. In die tijd blijven de EU-handelsregels nog gelden maar de Britten mogen niet meer meestemmen over nieuwe EU-wetgeving.

Volgens de premier zijn de circa tien maanden voor het sluiten van een handelsakkoord erg kort. Maar hij wilde niet vooruitlopen op verlenging van de transitieperiode. Dat kan voor 1 of 2 jaar als Londen daar voor 1 juli om vraagt.

De Fransman Michel Barnier wordt opnieuw hoofdonderhandelaar voor de EU. Rutte zei daar erg blij mee te zijn.