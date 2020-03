Rutte: We hadden Zeeland eerder onze twijfels moeten vertellen

"We hadden Zeeland eerder moeten informeren dat er twijfels waren". Dat zei premier Mark Rutte donderdagavond in een vol Arsenaaltheater in Vlissingen waar hij toelichtte waarom het kabinet heeft besloten de marinierskazerne niet naar de Zeeuwse stad te laten verhuizen.

"We hadden vanaf uiterlijk eind mei 2019 moeten laten weten dat we de kwestie heroverwogen", aldus Rutte die ook aangaf dat de excuses die staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) hiervoor heeft gemaakt ook zijn excuses zijn.

De premier wees erop dat sinds acht jaar geleden de knoop was doorgehakt over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen veel is veranderd op het gebied van internationale veiligheid en de arbeidsmarkt.

"Een grote uitstroom van mariniers zou een te groot risico zijn voor dit vitale deel van de krijgsmacht", zei Rutte in een verwijzing naar de gevreesde leegloop van het Korps Mariniers bij een verhuizing naar Zeeland.

Ruim 500 mensen waren op de VVD-bijeenkomst afgekomen om de uitleg van Rutte te horen. Binnen werd hij met applaus ontvangen. Buiten stond een muziekgroep die zingend om een tolvrije Westerscheldetunnel vroeg als compensatie voor de afgeblazen verhuizing van de kazerne.

Als andere suggesties voor compensatie noemden de bezoekers van de bijeenkomst onder meer een beter wegennet, een universiteit en een snelle treinverbinding van België naar Zeeland. Rutte beloofde alle suggesties te noteren en voegde eraan toe dat hij geen toezeggingen kon doen. Hij zei dat eerst een speciale adviseur moet worden benoemd. Die gaat kijken welke compensatie Zeeland moet krijgen, omdat de kazerne nu naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn gaat in plaats van naar Vlissingen.

Zeeland wil minimaal 50 miljoen euro voor wegblijven kazerne Vlissingen

Voltallige Kamer wil ruimhartige compensatie Zeeland

Zeeuwen: Tunnel ter compensatie tolvrij

Héle coalitie liet, inzake verhuizing mariniers, steken vallen