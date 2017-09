Rutte waarschuwt plunderaars Sint-Maarten

Premier Mark Rutte heeft plunderaars op Sint-Maarten gewaarschuwd dat de politie en defensiepersoneel hard mag optreden. „Dat moeten plunderaars zich realiseren”, zei hij zaterdag na nieuw crisisberaad.

Op het eiland is geplunderd en de sfeer is nog steeds „grimmig”, aldus de premier. „Dat bevalt ons niet.” Daarom worden extra agenten en militairen naar het eiland gestuurd. „Ze gaan voorkomen dat de ordeloosheid doorgaat.”

De toestand blijft volgens hem „heel zorgelijk” op Sint-Maarten dat het hardst is getroffen door orkaan Irma. Vele mensen blijven verstoken van eerste levensbehoeften, aldus de premier.

Volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is een deel van de communicatie op Sint-Maarten weer hersteld. Ongeveer 70 procent van de huizen is hier zwaar beschadigd of ingestort. Een deel van de elektriciteit werkt weer en de hoofdwegen zijn weer begaanbaar.

Dit weekend worden de Nederlandse toeristen, gezinsleden van Nederlandse hulpverleners en militairen en ander overheidspersoneel dat dakloos is geworden, zoveel mogelijk geëvacueerd van Sint-Maarten. Er zijn volgens Rutte nog „tientallen” Nederlandse toeristen op Sint-Maarten.

Rutte en enkele ministers kwamen zaterdag aan het eind van de middag weer samen in het Nationaal Crisis Centrum om de situatie op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius te bespreken. Zondagmiddag is hier opnieuw een overleg onder leiding van Rutte. Dinsdag is er dan een extra Rijksministerraad.