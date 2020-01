Rutte voorzichtig positief na uitlatingen VS en Iran

Premier Mark Rutte is voorzichtig optimistisch dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zullen afnemen. „Er zijn recente uitlatingen van Iraanse en Amerikaanse zijde die lijken te wijzen op de-escalatie; dat op zichzelf stemt hoopvol”, zei hij na de ministerraad.

De Amerikaanse aanval in Irak waarbij een Iraanse generaal omkwam, leidde tot hoogoplopende spanningen tussen Washington en Teheran. De Iraniërs namen enkele dagen na de liquidatie wraak door raketten af te schieten op twee Amerikaanse bases in Irak. Daarbij vielen volgens de Amerikanen geen doden of gewonden.

In Irak zijn ook ongeveer vijftig Nederlandse militairen actief om Iraakse en Iraaks-Koerdische troepen te trainen. Zij doen dat in het kader van de internationale coalitie tegen IS. Nederlandse militairen die actief zijn in het noorden van Irak zijn allemaal verplaatst naar een basis bij Erbil. Ook binnen Bagdad is een klein aantal Nederlandse militairen verplaatst. Het is nog onduidelijk wanneer de missie wordt hervat.