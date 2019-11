Rutte: vol Malieveld is ook onze fout

Dat zoveel mensen zich de laatste tijd gedwongen voelen om in Den Haag te komen demonstreren, trekt VVD-leider Mark Rutte zich aan. Mensen hebben niet meer de indruk dat we het voor hen doen en dat is onze fout, zei Rutte op het congres van zijn partij.

Op het Malieveld en elders in Den Haag protesteerden de afgelopen tijd onder meer boeren, bouwers, leraren en ziekenhuispersoneel. „Maar de pijn is breder dan het Malieveld”, zei de premier, die onder meer verwees naar de jeugdzorg.

Springvloed in demonstratieland

Rutte waarschuwde zijn in Arnhem verzamelde partijgenoten voor „het risico dat wij daar als vrolijke mensen overheen stappen en weer doorgaan”.

„Er komen nog moeilijke weken aan”, voorspelde de VVD-voorman zijn achterban. En de stikstofcrisis en andere problemen hebben het Nederland, de partij en Rutte zelf de afgelopen weken al niet makkelijk gemaakt, vertrouwde hij hun toe. Eerder op de dag sprak Klaas Dijkhoff, de tweede man van de partij, al over de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen als "het opgeven van een liberaal troetelkind".

Toch is hij er "heilig van overtuigd" dat de kiezers "ons echt zullen vergeven dat we misschien dingen doen waar ze het niet mee eens zijn, als we maar laten zien dat we het voor hen doen en niet voor onszelf". Dan kan de VVD in 2021 opnieuw de grootste partij worden, denkt Rutte, die "verschrikkelijk veel zin heeft om daaraan te gaan werken".

Op het partijcongres, bij de VVD spreken ze van een festival, waren het eerst en vooral de stikstofmaatregelen die de gemoederen bezighielden en de tongen losmaakten. De zaaltjes waar de achterban daarover het hart kon luchten zaten bomvol.