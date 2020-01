Rutte voert „indrukwekkend” gesprek met ouders toeslagenaffaire

„Het was heel indrukwekkend.” Dat zei premier Mark Rutte na een bijeenkomst in Rijswijk met enkele honderden ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De vele persoonlijke verhalen hebben de premier geraakt. Ook minister van Financiën Wopke Hoekstra was bij het gesprek.

Sommige verhalen waren zo heftig, dat volgens Rutte „geen normaal mens het droog zou houden”. Tot dusver vond de premier de MH17-ramp en het gaswinningsdrama in Groningen „de twee grote onderwerpen” waar hij sinds zijn aantreden mee te maken kreeg. „Dit begint wel in de buurt te komen.”

De bijeenkomst heeft volgens Rutte duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren om het goed te maken met alle getroffen ouders. Dat aantal loopt waarschijnlijk in de duizenden. Die klus kan nog wel dit hele jaar duren. „Het heeft geen zin om de indruk te wekken dat het heel veel sneller kan. Het moet ook zo zorgvuldig mogelijk.”

„Ik kreeg te maken met beslagleggingen, ik ben diverse keren ontslagen, kortom: een hoop drama”, zei een van de ouders, Roger Derikx, eerder op de avond. Ruim tien jaar lang vocht hij tegen de fiscus, die tienduizenden euro’s aan toeslagen van hem terugvorderde.

Aan excuses hecht hij weinig waarde. „Wat is in dit dossier een excuus waard? Ik vind dat lastig.” Wel heeft Derikx er vertrouwen in dat er nu schot in de zaak komt. „We hopen nu op een punt te zijn dat we het drama achter ons kunnen laten.”

Eerder bood staatssecretaris Menno Snel, die inmiddels in verband met de affaire is opgestapt, al zijn verontschuldigingen aan. Rutte en Hoekstra deden dat maandagavond opnieuw. Het gesprek achter gesloten deuren had plaats mede op verzoek van de Tweede Kamer.