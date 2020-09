Rutte: virus is bezig met comeback

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het coronavirus bezig is met een comeback. Volgens hem is het nu tijd „om het tij te keren.” De premier wil „alles doen om een tweede golf te voorkomen.”

Dat moet „vrijwillig waar het kan, verplicht waar het moet.” De meeste mensen die besmet raken zijn tussen de 20 en 24 jaar oud. Eerder donderdag werd bekend dat de GGD’en en testlaboratoria een mogelijke tweede golf niet aankunnen, meldde de inspectie. Er is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig. De inspectie noemt dit een „enorme opgave” voor de betrokken GGD’en en laboratoria.

De linkse oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks zijn kritisch op het kabinet over de testcapaciteit die tekortschiet. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher verliest het kabinet geloofwaardigheid doordat er op Schiphol niet meer bij aankomst getest wordt en er eerder een proef werd gedaan met testen zonder symptomen. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, maakt zich zorgen dat de capaciteit al onder druk staat terwijl er mogelijk nog een tweede golf komt. SP-leider Lilian Marijnissen vindt het „levensgevaarlijk” dat er te weinig capaciteit is en begrijpt niet dat het kabinet zich heeft laten overvallen.

Volgens de premier is er sprake van een „overspannen wereldmarkt”. Hij zegt geen datum te kunnen noemen dat de testcapaciteit „absoluut op orde is”, maar dat er „met man en macht aan wordt gewerkt” om het aantal van 30.000 testen per dag in de zomer de komende maanden uit te breiden naar 70.000.

Vrijdag geeft het kabinet meer duidelijkheid over mogelijke extra maatregelen op regionaal niveau. Het gaat naar verwachting om onder meer de vier grootste steden. In Noord- en Zuid-Holland raken de meeste mensen besmet. Die gebieden hebben donderdag van België code rood gekregen. Mensen die daar langer dan twee dagen zijn gebleven, moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine als ze naar België reizen. Ook reizigers naar Duitsland vanuit die provincies hebben een positieve test nodig en moeten 14 dagen in zelfquarantaine.

Het aantal besmettingen loopt al enkele weken weer op. Woensdag werden er 1546 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Daarmee werd een record van een dag eerder gebroken. De afgelopen week steeg het aantal besmettingen met ruim 8600.