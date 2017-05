Rutte verwacht geen lesje van Trump

Premier Mark Rutte verwacht niet dat Donald Trump Nederland de les gaat lezen als hij hem donderdag ontmoet. Dat zei hij voorafgaand aan de NAVO-top in Brussel. „Ik verwacht eerlijk gezegd een constructieve opstelling.”

De Amerikaanse president zal de andere landen er naar verwachting op wijzen dat ze meer aan defensie moeten gaan besteden. „Ik zal zeggen dat we weer de goede kant op gaan wat betreft de defensiebestedingen”, aldus Rutte. De NAVO-landen hebben afgesproken dat ze daar in 2024 2 procent van het nationaal inkomen aan uitgeven. Nederland zit nu nog onder de 1,2 procent.

„Trump heeft heel verstandige dingen over het belang van de NAVO gezegd. Het is een bondgenootschap waar de VS ook veel nationaal belang bij heeft”, vervolgde de premier. Hij zei verder dat Nederland voorstander is van toetreding van de NAVO tot de anti-IS-coalitie.