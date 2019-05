Rutte: vertrek Buma voelt als aderlating

Voor premier Mark Rutte voelt het vertrek van CDA-fractieleider Sybrand Buma als "een aderlating, want we gaan hem enorm missen als medearchitect en steunpilaar van het kabinet". Hij heeft begrip voor de keuze van Buma die burgemeester van Leeuwarden wordt.

"Sybrand Buma is een man met wie je afspraken kunt maken. Een solide en consistente bestuurder, die bruggen bouwt en oplossingen aandraagt, met ook nog een bijna Brits gevoel voor humor. Daarmee is hij geweldig belangrijk geweest voor deze coalitie", voegt Rutte eraan toe op Facebook.

Fractieleider Klaas Dijkhoff van de VVD noemt Buma "een markante man met principes. Soms nogal rechtlijnig maar altijd een betrouwbare collega met wie ik prettig heb samengewerkt".

Leeuwarden wil CDA’er Buma als burgemeester

Zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gaat Buma "zeer missen, maar ik weet zeker dat Leeuwarden en deze kundige bestuurder met stevige Friese wortels veel plezier aan elkaar gaan beleven".

"Sybrand is een van de architecten van dit kabinet. Het zal wennen zijn om hem niet meer bij onze wekelijkse overleggen te spreken. Vooral omdat we elkaar vaak hebben weten te vinden - meer dan ik eigenlijk had verwacht toen ik zelf aantrad als fractievoorzitter", reageert D66’er Rob Jetten.