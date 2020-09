Rutte: vergiftiging Navalni volstrekt onacceptabel

De vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexej Navalni is „volstrekt onacceptabel”, verklaarde minister-president Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. „Het minste wat de Russen nu kunnen doen is volledige openheid geven.”

Navalni werd vorige maand onwel in het vliegtuig toen hij onderweg was van Siberië naar Moskou. Hij is daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Daar heeft onderzoek uitgewezen dat hij vergiftigd is met zenuwgas uit de novitsjok-groep.

De kwestie wordt internationaal hoog opgenomen. De vergiftiging „gaat alle perken te buiten”, zei Rutte. De zaak wordt besproken in de Europese Unie, de NAVO en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Welke vervolgstappen daaruit moeten volgen, wilde Rutte niet zeggen.

„Samen kijken we hoe we een zo groot mogelijke coalitie kunnen verzamelen voor een passend antwoord”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken eerder op de dag.

Novitsjok is ontwikkeld in de vroegere Sovjet-Unie. In maart 2018 werd de in Groot-Brittannië woonachtige voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia met het zenuwgas vergiftigd. De verdachten van die aanslag zijn Russische geheim agenten.

